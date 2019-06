Es ist beängstigend, in dieser Zeit keinen Verteidigungsminister zu haben. US-Demokrat Chuck Schumer

Der kommissarische Amtsinhaber Patrick Shanahan verzichtete diese Woche auf den Posten, und sein designierter Nachfolger Mark Esper darf das Amt wegen rechtlicher Hürden womöglich nur sechs Wochen lang ausüben. So viel Unsicherheit rund um eines der wichtigsten Ämter in der US-Regierung ist ungewöhnlich. "Das ist eine sehr schwierige Zeit mit all dem was im Iran passiert, mit all den Provokationen und Gegenreaktion", sagte der demokratische Senator Chuck Schumer. "Es ist beängstigend, in dieser Zeit keinen Verteidigungsminister zu haben." Es gebe so viele Vakanzen, so viele Wechsel in den wichtigsten Sicherheitspositionen. "Das zeigt das Chaos in der Regierung."