Nordkorea argumentiert, es benötige seine Waffenprogramme zur Verteidigung gegen die USA. Zudem lieferte sich Kim einen verbalen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump über die Atomwaffen seines Staates. Dieser bekräftigte in Camp David seine Überzeugung, dass es ohne seine eigene harte Haltung gegenüber Pjöngjang keine Gespräche zwischen den beiden Koreas geben würde. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un verstehe, "dass ich nicht spaße", sagte Trump.



Seit Jahresbeginn kam Bewegung in den Konflikt, nachdem Kim in seiner Neujahrsansprache dem Süden Dialogbereitschaft signalisiert hatte. Dabei deutete er auch an, dass sein Land an den Olympischen Winterspielen teilnehmen könne.