Schon in seinem Wahlkampf hat Trump den Brexit als Vorbote für das, was in den USA kommen werde, verkauft: Als den Sieg über das Establishment. Nach seiner Wahl hat er, via Twitter, zum Unmut der Premierministerin, gefordert: Nigel Farage, einer der Väter der Anti-EU-Bewegung, solle britischer Botschafter in den USA werden. Damit verprellt er die regierenden Konservativen, aber eben nur Teile.