Beim Poker nennt sich so etwas "all-in". Er setzt alles darauf, dass das Amtsenthebungsverfahren scheitert und er bei der Wahl im November 2020 vier weitere Jahre im Weißen Haus gewinnt. Genau das gilt es zu verhindern, so glaubt einer der angesehensten und höchstdekorierten US-Soldaten der letzten Jahre: "Unsere Republik wird angegriffen, vom Präsidenten", so überschreibt Admiral William McRaven seinen Kommentar in der "New York Times". "Das Amerika, an das wir geglaubt haben, ist unter Attacke, nicht von außen, sondern von innen", schreibt der einstige Kommandeur der Special Forces.