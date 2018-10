US-Präsident Donald Trump fordert einen Bericht von Riad. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die Festnahmen in Saudi-Arabien im Zusammenhang mit dem Tod des Journalisten Jamal Khashoggi begrüßt, hält den Fall aber noch nicht für restlos aufgeklärt. "Es ist nur ein erster Schritt, aber es ist ein guter erster Schritt", sagte Trump in Arizona.



Trump wollte keine öffentlichen Zweifel an der offiziellen Darstellung Saudi-Arabiens äußern, betonte aber: "Wir haben einige Fragen." Im US-Kongress gab es parteiübergreifend erhebliche Zweifel an der Darstellung.