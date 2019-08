In Sachen Waffengesetze werde sich Trump also nicht an die Spitze der Bewegung setzen, so ZDF-Korrespondent Theveßen. "Es geht ihm bestenfalls darum, dass Waffen nicht in die Hände von offensichtlich Geisteskranken und bekannten Extremisten gelangen." Doch die Täter vom Wochenende gehörten nach allem, was bisher bekannt sei, in keine der beiden Kategorien. "Insofern klingen Trumps Worte heute hohl."