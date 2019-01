Während er redet, scheint die Nation zu rufen: "Build the wall, build the wall." Dann erinnert man sich wieder an Trumps Frage im Präsidentenwahlkampf. "Wer zahlt für die Mauer?" Und die Trump-Anhänger brüllten aus vollem Hals: "Mexiko!" Doch jetzt ist er nicht mehr Wutkandidat, jetzt sitzt er im Weißen Haus und muss liefern. Der Bau der Mauer ist zu einer Überlebensfrage seiner Präsidentschaft geworden. Und bisher liefert er nicht.



Pflichtschuldig kritisiert der Präsident die Demokraten. Sie seien Schuld an dem Stillstand im Land. Doch das beeindruckt die wenig. In ihrer Antwort auf Trump weichen sie keinen Millimeter von ihrer Strategie – kein Geld für den Bau der Mauer. Die Demokraten glauben fest daran, dass der Shutdown Trump politisch mehr schadet als ihnen. Sie werden nicht die ersten sein, die im Politikpoker zucken. Und wie lange Trump seine eigenen Leute bei der Stange halten kann, weiß niemand. Auch viele republikanische Senatoren halten das Festhalten am Bau der Mauer für falsch.