Vor allem die Verbündeten Japan und Südkorea, die Trump zuerst besucht und die am härtesten von einer militärischen Auseinandersetzung in der Region betroffen wären, versuchen beruhigend auf den US-Präsidenten einzuwirken. Trump hatte in seinem Wahlkampf versprochen, unberechenbar zu sein. Nicht viel ist ihm bisher gelungen, aber in diesem Punkt hat er geliefert. In Tokio und Seoul verzweifeln sie wegen Trumps emotionaler Ausbrüche. Er wirkt wie ein Kulturschock in diesen Ländern, in den Konflikte höflich weggelächelt werden, Beleidigungen verpönt sind und körperliches Dominanzgehabe verwundert. Unvergessen der Moment, als der US-Präsident ganze 19 Sekunden lang die Hand von Japans Regierungschef Abe quetschte. Der verdrehte die Augen und litt für sein Land. Welten prallten aufeinander.