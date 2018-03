Das Massaker in Florida am 14. Februar hat die Debatte über schärfere Waffengesetze angeheizt. Ein 19-Jähriger hatte am 14. Februar an einer High School in der Stadt Parkland 17 Menschen erschossen. Die Waffen hatte er legal gekauft, obwohl er verhaltensauffällig war. Es war bekannt, dass er seit langer Zeit psychische Probleme hatte. Am 24. März planen Überlebende des Angriffs einen Protestmarsch in Washington.