China gab am Freitag der Regierung in Neu Delhi die Schuld an den neu aufgeflammten Spannungen in der Kaschmir-Region. "Was betont werden sollte ist, dass Indiens Handlungen auch Chinas Souveränität infrage gestellt und ein bilaterales Abkommen verletzt haben", sagte der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun nach einer Sitzung des Sicherheitsrates des Vereinten Nationen in New York, die hinter verschlossenen Türen stattfand. Zhang Jun sagte, Frieden und Stabilität in der Grenzregion seien gefährdet. China sei "ernsthaft besorgt" über die Entwicklung. Vor allem Pakistan und Indien sollten gemeinsam eine friedliche Einigung finden.