Donald Trump und Kim Jong Un auf einem TV-Screen Quelle: ap

Wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte, begründete Trump die Absage mit der "offenen Feindseligkeit" der nordkoreanischen Führung. Er freue sich aber darauf, Kim eines Tages zu treffen. Der historische Gipfel war für den 12. Juni in Singapur geplant gewesen und hatte zur Beendigung des Atomstreits mit Pjöngjang beitragen sollen. Nordkorea hatte am Donnerstag Tunnel auf dem Atomtestgelände Punggye Ri unbrauchbar gemacht.