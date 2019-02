Dass Malpass die Weltbank für sehr stark reformierungsbedürftig hält, hat er in jüngster Vergangenheit sehr deutlich gemacht: Ineffizient sei die Bank bei ihrem Ziel der Armutsbekämpfung, zu groß aufgeblasen der Behördenapparat und von außen wenig transparent und verschlossen. Zudem kritisierte er, dass die Mitarbeiter der Weltbank zu hohe Gehälter bezögen und in der ersten Klasse um die Welt flögen, kurz: Die Institution mit Sitz in New York sei korrupt und schade dem globalen Wachstum. Sein Rezeptvorschlag für eine Reform: Die Bank solle ihre Rolle in Entwicklungsländern zugunsten des privaten Sektors drosseln.