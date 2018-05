Karte von Israel mit Jerusalem, Gaza und Westjordanland Quelle: ZDF

Trump selbst gab sich in der Jerusalem-Frage immer eindeutig. Im März 2016 schon hat er vor der pro-israelischen Lobby-Organisation AIPAC in Washington als Kandidat exakt das angekündigt, was er nun als Präsident umsetzen will. Der Newsletter Axios schreibt, auf diese politische Standfestigkeit sei Trump stolz. Seine gerade Haltung solle den Präsidenten in der Weltpolitik als verlässlichen Führer zeichnen, davon wolle Trump profitieren. Gleiches gilt für die wichtige Wählergruppe der Evangelikalen in den USA und für Großspender wie den Kasinomagnaten Sheldon Adelson. Für sie ist Jerusalem eine Herzensangelegenheit.