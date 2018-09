Die Flüchtlinge gehörten eigentlich immer zu den sogenannten Endstatusfragen zwischen Israel und der Palästinensischen Autorität. Trump allerdings will diese Frage vom Tisch haben: Die Flüchtlingsdefinition soll gestrichen werden. Er will die Verhandlungsmasse reduzieren, indem er einseitig neue Definitionen schafft - das gleiche Prinzip wie bei der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels. Und das passt zu Trumps Politik, erst am 25. September erteilte er vor den Vereinten Nationen dem Multilateralismus, der gängigen internationalen Nachkriegsordnung eine Absage.