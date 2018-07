Das versöhnliche Gipfelende nach den von Trump vor allem über Twitter gestreuten Irritationen wurde vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda mit Erleichterung aufgenommen. Polen nütze Trumps Vorstoß für höhere Verteidigungsausgaben, da sein Land in nächster Nähe zu Russland liege, sagte Duda. Es hätte ihn geschockt, wenn Trump etwas unternommen hätte, was die Sicherheit in seiner Region verringert hätte. Bei einem Treffen mit Trump am Mittwochabend habe er mit ihm darüber diskutiert, ob die USA ihre Truppenpräsenz in Polen erhöhen könnten.