US-Präsident Donald Trump hat den australischen Premierminister Scott Morrison um Hilfe bei der Prüfung der Anfänge der Russland-Ermittlungen gebeten. Dazu habe er Morrison nahegelegt, in der Angelegenheit mit US-Justizminister William Barr zu kooperieren, teilte ein Vertreter des Justizministeriums am Montag mit. Auch an andere Staats- und Regierungschefs sei Trump mit dieser Bitte herangetreten. Entsprechende Anrufe habe der US-Präsident auf Wunsch von Barr in die Wege geleitet.