US-Präsident Donald Trump soll seinen Anwalt Michael Cohen nach Darstellung seines neuen Rechtsberaters Rudy Giuliani entschädigt haben, nachdem Cohen 130.000 US-Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt hatte. Das Geld sei über eine Anwaltskanzlei geflossen, "und der Präsident hat es zurückgezahlt", sagte Giuliani am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Interview des Senders Fox News.