Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA erteilte für in den USA registrierte Flugzeuge ein Flugverbot für Teile des Persischen Golfs und des Golfs von Oman. Das teilte sie am Freitagmorgen auf Twitter mit. Von der Maßnahme betroffen sei das Teheraner Fluginformationsgebiet, in dem das Land Zugriff auf Daten zum Flugverkehr hat. Es gebe "erhöhte militärische Aktivitäten und verstärkte politische Spannungen in der Region, die ein unfreiwilliges Risiko" für den zivilen Luftverkehr der USA darstellten, hieß es von der FAA. Sie hatte kommerzielle Fluggesellschaften bereits gewarnt, ihre Maschinen könnten von Teheran für Militärflugzeuge gehalten werden.