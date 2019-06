May hat allerdings nicht mehr viel Zeit dafür. Da sie im Parlament keine Mehrheit für ihren mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag bekommen hat, tritt sie am Freitag als Vorsitzende der Konservativen Partei zurück. Als Premierministerin bleibt sie noch so lange im Amt, bis die Partei ihre Nachfolge geregelt hat.



Der US-Präsident hatte seinen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien am Montag begonnen. Am Abend wurde er von Queen Elizabeth II. zu einem Staatsbankett im Buckingham-Palast empfangen.