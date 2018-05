Donald Trump mit Moon Jae-In im Oval Office Quelle: ap

Nach den zuletzt schärferen Tönen zwischen Washington und Pjöngjang hat US-Präsident Donald Trump Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un eine echte Bereitschaft zum Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm bescheinigt. "Ich denke, er meint es wirklich sehr ernst", sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Staatschef Moon Jae In in Washington über Kim. Zugleich hat er aber eine Verschiebung seines Gipfeltreffens mit Kim nicht ausgeschlossen.