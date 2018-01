Donald Trumps Anwälte forderten den Autoren Michael Wolff und dessen Verleger am Donnerstag auf, das für Dienstag geplante Erscheinen des Buches "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus) zu stoppen. Darin geht es unter anderem um die Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam.