Die Bundeskanzlerin muss sich also auf dem NATO-Gipfel auf einiges gefasst machen. Trump könnte sie stellvertretend für alle, die nicht so wollen wie er, angreifen. Wobei diese Kritik nicht neu ist. Der US-Präsident folgt da seinem Vorgänger Barack Obama, der sich auch immer wieder über die zu geringen Militärausgaben der NATO-Bündnispartner beschwert hatte. Bisher allerdings haben sie in Berlin die Warnrufe aus Washington nicht so ernst genommen. Doch bei Trump ist dies eine gefährliche Strategie. Der Mann im Weißen Haus will nicht nur spielen, er beißt auch zu. Gezielt streut er Zweifel an der Bündnistreue der Amerikaner, denkt laut über Truppenabzug nach und bezeichnet das Militärbündnis schon mal als obsolet. Der russische Präsident Putin reibt genüsslich seine Hände. Er kann sein Glück wohl kaum fassen, dass sich die NATO, dieses einstige Bollwerk gegen den Warschauer Pakt, gerade selbst zerlegt.