Sollte es bis Freitag keine Einigung im Haushaltsstreit geben, würde Teilen der Regierung das Geld ausgehen, darunter dem für den Grenzschutz zuständigen Heimatschutzministerium. Die Fraktionschefs der Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus, Chuck Schumer und Nancy Pelosi, boten eine Übergangsfinanzierung an - ohne Geld für die Grenzmauer. Schumer rief Trump dazu auf, den Vorschlag anzunehmen. Trump selbst erklärte am Dienstag lediglich: "Wir werden sehen, was passiert. Es ist zu früh, etwas zu sagen."