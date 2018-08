Es ist Showtime in Helsinki. Die beiden müssen sich entscheiden. Wird der Gipfel ein Duell oder ein Duett? Härte oder Freundlichkeit? Ergebnisse oder Scheinkompromisse? Aber wahrscheinlich ist das für Trump gar nicht die Frage. Er glaubt, dass am Ende nicht entscheidend ist, was rauskommt, sondern, was die Menschen glauben. Und dafür hat Trump ja immer noch den Nordkorea-Trick. The Show must go on.