Die EU habe die USA beim Handel unfair behandelt, so Trump.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat zu seiner Androhung, Auto-Einfuhren aus der Europäischen Union in die USA mit Zöllen zu belegen, noch keine Entscheidung gefällt. Das sagte er in Washington. "Wir werden sehen, was passiert", fügte er hinzu. Die EU habe die USA beim Handel unfair behandelt, bemängelte Trump.



Trump hat grundsätzlich bis Mitte Mai Zeit, über die Einführung von Zöllen zu entscheiden. Die Rede ist von 20 bis 25 Prozent. Die deutsche Autoindustrie wäre besonders stark betroffen.