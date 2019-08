US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich als "auserwählt" bezeichnet. Zum Handelskonflikt mit China sagte er: "Das ist ein Handelskrieg, der schon lange von anderen Präsidenten hätte geführt werden müssen. Jemand musste es machen."



Dann hob Trump seine Augen zum Himmel, breitete die Arme aus und sagte "Ich bin der Auserwählte." Die Bezeichnung "The Chosen One" trägt in den USA schon jemand: Die Basketball-Legende LeBron James. Die USA und China stecken seit über einem Jahr in einem erbitterten Handelsstreit fest.