US-Präsident Donald Trump hat Journalisten "entsetzliche, abscheuliche Leute" genannt. Das sagte der US-Präsident am Donnerstagabend vor Anhängern bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Erst kurz zuvor war Trumps Tochter Ivanka auf Distanz zu den harten Medienattacken ihres Vaters gegangen. Sie empfinde die Medien "nicht als Feinde des Volkes", sagte die Präsidententochter am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Washington - allerdings erst auf energische Nachfrage. Ihr Vater denunziert Medien, die kritisch über ihn berichten, regelmäßig als "Feinde des Volkes". Nach den Äußerungen seiner Tochter schrieb der Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Sie haben meine Tochter Ivanka gefragt, ob die Medien die Feinde des Volkes seien. Sie sagte richtigerweise nein. Es sind die Fake News, welche einen Großteil der Presse ausmachen, die die Feinde des Volkes sind!", schrieb Trump.



Auch international gerät Trump für seine Angriffe auf Medien in die Kritik. "Seine Attacken sind strategisch, sollen das Vertrauen in die Berichterstattung untergraben und Zweifel an überprüfbaren Fakten schüren", schrieben die Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen und der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, David Kaye und Edison Lanza, am Donnerstag. "Wir sind besonders besorgt, dass diese Angriffe das Risiko erhöhen, dass Journalisten Gewalt ausgesetzt werden." Trump habe zudem nie den Beweis erbracht, dass Medien aus unlauteren Motiven falsch berichtet hätten. (afp, dpa)