Über Ergebnisse der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt. Quelle: Xinhua/Ministry of Communication and Information of Singapore/dpa

Auf dem Gipfel zwischen den USA und Nordkorea haben beide Seiten das erste Gespräch in größerer Runde beendet. An dem Treffen unter Leitung von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nahmen unter anderem die Außenminister beider Seiten teil.



Anschließend kamen die Delegationen zu einem Mittagessen zusammen. Ob es Fortschritte bei den strittigen Fragen gab, wurde zunächst nicht bekannt. Der Gipfel soll nach bisheriger Planung bis in den Nachmittag dauern.