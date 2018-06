Donald Trump (r) und Kim Jong Un. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben sich in Singapur auf eine gemeinsame Vereinbarung geeinigt. Das Dokument werde in Kürze von beiden unterzeichnet, sagte Trump nach einem gemeinsamen Mittagessen am Dienstag.



Der Gipfel zwischen den beiden Staatschefs ist nach Einschätzung des US-Präsidenten sehr gut verlaufen. "Es ist besser gelaufen, als irgendjemand hätte erwarten können, Spitzenklasse", sagte Trump über die Gespräche mit Kim Jong Un.