Und dann am frühen Abend Ortszeit ist es soweit: Trump und Kim schütteln sich die Hände. Aber nicht im Gästehaus der Regierung, wie tagelang spekuliert worden war, sondern gegenüber im legendären Hotel "Metropole". Seit Stunden ist das Luxushotel hermetisch abgeriegelt, Soldaten und Polizisten patrouillieren entlang der Eingänge und leiten den Verkehr weiträumig um. Aber am Seiteneingang schießen ein paar Köche und Servicekräfte noch schnell mit ihren Handys Erinnerungsfotos, argwöhnisch beobachtet von den Sicherheitskräften.



Die vietnamesische Regierung unter Premier Nguyen Xuan Phuc sieht sich als Friedensvermittler. Überall in Hanoi hat sie Schilder aufstellen lassen mit der Aufschrift: "The city for peace" - eine Stadt für den Frieden. Vietnam gefällt sich in dieser Rolle. Und auch auf einer kleineren Ebene sitzen Menschen einträchtig zusammen. Es sind die Journalisten von Fox News, dem Lieblingssender Trumps, und von CNN, die laut US-Präsident nur Fake News - also Lügen - verbreiten. Rücken an Rücken sitzen sie im Internationalen Medienzentrum, scherzen freundlich miteinander und verfolgen gemeinsam auf der großen Fernsehleinwand im Medienzentrum die Ankunft von Donald Trump auf dem Flughafen von Hanoi.