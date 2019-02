Was ist daraus geworden?



Die USA hielten sich bisher an die Abmachung. Die großen Militärübungen wurden seit dem Gipfel in Singapur nicht noch einmal durchgeführt. Stattdessen fand Anfang November 2018 eine kleinere Seeübung beider Länder in der südkoreanischen Hafenstadt Pohang statt. Nordkorea zeigte sich daüber ungehalten und testet erneut eine "High-Tech Waffe". Es soll sich laut Berichten der Agentur AP nicht um einen Atom- oder Raketentest gehandelt haben.