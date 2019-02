Das "Metropole" ist in Hanoi eine der allerersten Adressen, seit einem Jahrhundert schon. Wenn sich in Vietnams Hauptstadt der Nachmittag dem Ende zuneigt, kommen auch Leute in das Fünf-Sterne-Hotel, die sich die Zimmerpreise nicht leisten können. Zur Happy Hour gibt es die Cocktails billiger. Auch den legendären "Martini Graham Greene", den Drink des Hauses, benannt nach einem der vielen berühmten Gäste, dem englischen Schriftsteller.



Am Mittwoch jedoch blieben Hanois Society und gewöhnliches Volk außen vor. Pünktlich zur Happy Hour - Ortszeit 18.28 Uhr - traf sich im "Metropole" das schillerndste Paar der gegenwärtigen Weltpolitik: US-Präsident Donald Trump und sein neuer "Freund", Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Acht Monate nach dem ersten Gipfel in Singapur zelebrierten die beiden in Hanoi ihr großes Wiedersehen. Gewissermaßen auch eine glückliche Stunde.