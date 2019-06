Frankreich: Darsteller verkörpern Soldaten im Zweiten Weltkrieg.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

75 Jahre nach der Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg nimmt US-Präsident Donald Trump heute in Nordfrankreich an einer Gedenkfeier teil. Gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron besucht er den US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer.



Trump hatte gestern ebenso wie Macron und Kanzlerin Angela Merkel am großen D-Day-Tag im südenglischen Portsmouth teilgenommen. Der sogenannte D-Day markiert den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland von Westen her.