Der Sarg des Ex-US-Präsidenten wurde auch im Kapitol aufgebahrt.

Nach dem Tod von George Bush senior nehmen Würdenträger aus den USA und internationale Gäste heute bei einer Trauerfeier Abschied vom früheren US-Präsidenten. Neben Präsident Donald Trump und First Lady Melania werden auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Prinz Charles in der Nationalen Kathedrale in Washington erwartet.



Zu den Rednern zählen Ex-US-Präsident George Bush junior und Kanadas Ex-Premierminister Brian Mulroney. Trump hat den heutigen Tag zum Nationalen Trauertag erklärt.