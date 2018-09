Russischen Angaben zufolge bekannten sich beide Politiker erneut zur Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität Syriens. Sie seien sich auch einig, dass der seit mehr als sechs Jahren tobende Konflikt in dem Bürgerkriegsland militärisch nicht zu lösen sei, und riefen alle Parteien auf, sich an den UN-Friedensgesprächen in Genf zu beteiligen. Trump und Putin verständigten sich den Angaben aus Moskau zufolge bei einem kurzen Kontakt am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in vietnamesischen Da Nang auf die vorbereitete Erklärung, die auf der Internetseite des Moskauer Präsidialamtes veröffentlicht wurde.