Angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat Russland für ein Treffen der Präsidenten Donald Trump und Hassan Ruhani geworben. "Nach unserer Ansicht ist jeder direkte Kontakt zwischen (Konflikt)-Parteien gut", sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja.



Er wolle aber nicht spekulieren, ob es zu einem Gespräch am Rande der UN-Generaldebatte kommt, die am 24. September beginnt. "Vielleicht wird das die größte Sensation der bevorstehenden hochrangigen Woche", so Nebensja.