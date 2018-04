Die Stärke, auf die Donald Trump setzt, ist eine andere: "America first" - vor allen anderen. Ganz geschickt bedient der US-Präsident seine Klientel. Und die hat ihm auch in Ohio zugehört. Bei den Arbeitern dort kommt es an, wenn Trump verspricht, Ausgaben für andere Länder zu stoppen und stattdessen in die amerikanische Infrastruktur zu investieren. "Wir haben sieben Billionen Dollar im Nahen Osten ausgegeben – und was haben wir dafür bekommen? Nichts."