Den Empfang mit militärischen Ehren in Peking bezeichnete der US-Präsident am Donnerstag als herrlich. "Die Welt hat zugeschaut", sagte er, aus allen Teilen der Welt habe er deshalb schon Anrufe bekommen. "Nichts, das man sehen kann, ist so schön." Trump und Xi waren vor der Großen Halle des Volkes auf einem roten Teppich gelaufen und hatten die chinesische Ehrengarde begutachtet. Es wurden die Nationalhymnen beider Länder gespielt. Kinder schwenkten chinesische und US-amerikanische Flaggen, Trump klatschte für sie.