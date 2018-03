Vergangene Woche hatte Broadcom in einem Brief an den Kongress versichert, keine für die nationale Sicherheit wichtigen Geschäftsbereiche an ausländische Unternehmen zu verkaufen. Zudem hatte Broadcom-Chef Hock Tan vor einigen Monaten bei einem Besuch im Weißen Haus angekündigt, den Unternehmenssitz von Singapur in die USA zu verlegen. Auch stellte er Investitionen von 1,5 Milliarden Dollar in den USA in Aussicht - was die feindliche Übernahme vereinfachen sollte. Seinerzeit lobte Trump Broadcom noch als "ein wirklich großartiges, großartiges Unternehmen".