Hätte der Präsident mit seiner Veto-Drohung ernst gemacht, wäre die bereits dritte Haushaltssperre in diesem Jahr in Kraft getreten. Diese als "Shutdowns" bezeichneten Finanzblockaden haben zur Folge, dass die Arbeit der Bundesbehörden weitgehend zum Stillstand kommt. Die beiden Haushaltssperren in diesem Jahr waren durch nur kurzfristige Übergangsetats aufgehoben worden. Das jetzige Gesetz ist aber längerfristig angelegt und erstreckt sich bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres am 30. September.