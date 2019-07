"Es ist die jüngste von vielen provozierenden und feindlichen Aktionen des Irans gegen Schiffe, die in internationalen Gewässern operieren", erklärte Trump. Die USA behielten sich das Recht vor, ihre Interessen, Einrichtungen und Mitarbeiter zu verteidigen. Er forderte andere Länder auf, Irans Vorgehen zu verurteilen. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif entgegnete am Sitz der Vereinten Nationen in New York, der Iran habe keine Informationen über den Verlust einer Drohne.