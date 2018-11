Die Führungsleute in Riad wissen nun jedenfalls, dass sie Trump als bedingungslosen Unterstützer an ihrer Seite haben - egal, was sie tun. Dieses Signal geht auch an andere autoritäre Staatsführungen in der Welt: Sofern ein Land nur wirtschaftlich wichtig genug ist, verzeiht die US-Regierung so einiges. Zumindest unter Präsident Trump.