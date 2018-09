US-Präsident Donald Trump leitet einen radikalen Kurswechsel der USA in der Region Asien-Pazifik ein. In seiner Rede beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im vietnamesischen Da Nang zeichnete der US-Präsident am Freitag das Bild einer wirtschaftlich enorm starken Region - verteidigte gleichzeitig jedoch mit Nachdruck seine "America First"-Doktrin. "Wir werden nicht mehr zulassen, dass die USA ausgenutzt werden", sagte Trump. "Ich werde Amerika immer den Vorzug geben, genauso wie ich von Ihnen allen hier im Raum erwarte, dass Sie Ihrem Land den Vorzug geben."