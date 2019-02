Der 52-Jährige Jurist ist seit 2006 Teil des Trump-Teams. Als Vize-Präsident der Trump Organisation, Anwalt und persönlicher Vertrauter berät er Trump geschäftlich und politisch. Mehr als zehn Jahre lang gilt Cohen seinem Boss Donald Trump gegenüber als absolut loyal. "Ich würde mich vor ihn stellen, wenn jemand auf ihn schießt", sagt Cohen in einem Interview. Kurz vor der Wahl 2016 zahlt Cohen Schweigegeld an zwei Frauen, die Affären mit Trump gehabt haben sollen. Außerdem belügt er den Kongress über Bauprojekte Trumps in Russland. Im April 2018 durchsucht das FBI Wohnung und Büros von Cohen und beschlagnahmt umfangreiches Material. Cohen legt ein Schuldgeständnis ab. Er wird wegen des Verstoßes gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze, Steuerhinterziehung und Betrug zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Strafe soll er am 6. Mai antreten.