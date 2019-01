Als Lobbyist arbeitete Stone für so unappetitliche Kunden wie den Diktator des damaligen Zaire, Mobuto Sese Seko, und den philippinischen Machthaber Ferdinand Marcos. Aber auch in der US-Politik mischte Stone immer wieder mit und mehrte seinen Ruf als schmutziger Trickser. So war er während des Auszählungschaos in Florida bei der Präsidentschaftswahl 2000 an einer Protestaktion beteiligt, die zum Abbruch von Nachzählungen führte - und trug so womöglich zum hochumstrittenen Sieg von George W. Bush bei.