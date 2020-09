Roger Stone

Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa

Ein langjähriger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, Roger Stone, soll wegen seiner Rolle in der Russland-Affäre eine lange Haftstrafe bekommen. Die Staatsanwaltschaft verlangt sieben bis neun Jahren Gefängnis. Ein Gericht in Washington soll das Strafmaß noch diesen Monat festlegen.



Stone war von einer Jury in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Stone hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Präsident Trump bezeichnete das Strafmaß als "schrecklich und sehr unfair".