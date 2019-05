Ziel des Angriffs war die Chabad of Poway Synagoge.

Quelle: Li Ying/Xinhua/dpa

Sechs Monate nach dem Angriff auf eine Synagoge in Pittsburgh hat ein Mann in einem jüdischen Gotteshaus in Kalifornien das Feuer eröffnet und eine Frau getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt, sagte der Sheriff im San Diego County. Der Schütze wurde festgenommen.



US-Präsident Donald Trump verurteilte jeglichen Antisemitismus auf das Schärfste. "Unsere gesamte Nation trauert um den Verlust von Leben, betet für die Verletzten und ist solidarisch mit der jüdischen Gemeinschaft", sagte er.