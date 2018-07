Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen reagierte am Mittwoch gelassen auf die andauernde Kritik Trumps an Deutschland. "Wir haben uns jetzt fast schon daran gewöhnt", sagte sie. "Wir kommen damit zurecht." Sie verneinte die Frage, ob sie sich von Trump unfair als Zielscheibe unter den Bündnispartnern herausgepickt sehe. Trump verknüpft seine Kritik an den aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben seit Monaten mit dem Argument, dass die USA Deutschland und andere Länder schützten.



Die in Deutschland und anderen europäischen Ländern stationierten US-Truppen sind ein Sicherheitsgarant, die USA verfolgen damit aber auch Eigeninteressen. Mehrere Einrichtungen des US-Militärs in Deutschland dienen zur Unterstützung der Einsätze in Afghanistan oder im Irak. Bereits beim ersten NATO-Gipfel mit Trump im Mai 2017 war es zu einem beispiellosen Eklat gekommen. Der US-Präsident hatte damals eine Rede zur Vorstellung eines Denkmals dazu genutzt, um aggressiv Kritik an den Bündnispartnern zu üben.