Trump ist mittlerweile auf der Bühne und winkt. Aus den Lautsprechern dröhnt ohrenbetäubend der Song der Rolling Stones: "You can`t always get, what you want" ("Du kannst nicht immer bekommen, was Du willst"). Die Auftritte des Präsidenten gleichen einer Zeitreise. Die Musik aus den 60er und 70er Jahren. Da war die Kohle noch der Stolz der Nation und der Klimawandel einfach nur ein heißer Tag.