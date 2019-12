Nordkorea hat kurz nach einer Gesprächsabsage an die USA einen "sehr wichtigen" Test an seiner umstrittenen Satelliten-Startanlage Sohae vermeldet. Der Test sei erfolgreich gewesen, berichteten die Staatsmedien am Sonntag, ohne weitere Details zu nennen. Ein Bericht über die Ergebnisse des Tests vom Samstag werde dem Zentralkomitee der Arbeiterpartei vorgelegt. Zuvor hatte die nordkoreanische UN-Vertretung in New York Gesprächen mit den USA über eine atomare Abrüstung eine Absage erteilt. US-Präsident Donald Trump warnte Nordkorea vor weiteren Provokationen im Atomstreit.